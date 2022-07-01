Företagskatalog
Athelas Löner

Athelass löner varierar från $35,175 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $207,834 för en Produktchef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Athelas. Senast uppdaterad: 10/9/2025

$160K

Administrativ assistent
$50.8K
Chef för affärsoperationer
$169K
Marknadsföringsoperationer
$95.8K

Produktchef
$208K
Mjukvaruingenjör
$35.2K

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Athelas omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Vanliga frågor

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Athelas là Produktchef at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $207,834. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Athelas là $95,769.

