Astranis
Astranis Löner

Astraniss löner varierar från $121,762 i total ersättning per år för en Maskiningenjör i den lägre delen till $225,400 för en Juridik i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Astranis. Senast uppdaterad: 8/30/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $213K
Maskiningenjör
Median $122K
Hårdvaruingenjör
Median $140K

Rekryterare
Median $155K
Teknisk programchef
Median $165K
Juridik
$225K
Säljingenjör
$139K
Riskkapitalist
$201K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Astranis omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Vanliga frågor

The highest paying role reported at Astranis is Juridik at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $225,400.
The median yearly total compensation reported at Astranis is $160,000.

