Aston Mjukvaruingenjör Löner i Belarus

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Belarus på Aston uppgår till BYN 121K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Astons totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Medianpaket
company icon
Aston
Software Engineer
hidden
Totalt per år
BYN 121K
Nivå
Senior Software Engineer
Grundlön
BYN 121K
Stock (/yr)
BYN 0
Bonus
BYN 0
År på företaget
2-4 År
Års erfarenhet
5-10 År
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Aston in Belarus ligger på en årlig total ersättning på BYN 139,977. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Aston för Mjukvaruingenjör rollen in Belarus är BYN 120,658.

