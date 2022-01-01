Företagskatalog
ASSURANCE IQ Löner

ASSURANCE IQs löner varierar från $63,315 i total ersättning per år för en Marknadsföringsoperationer i den lägre delen till $261,300 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på ASSURANCE IQ. Senast uppdaterad: 9/12/2025

$160K

Produktchef
Median $156K
Revisor
$93.1K
Datavetare
$152K

Marknadsföring
$93.5K
Marknadsföringsoperationer
$63.3K
Produktdesigner
$186K
Programchef
$111K
Chef för mjukvaruingenjörer
$261K
Teknisk programchef
$173K
Intjänandeschema

10%

ÅR 1

20%

ÅR 2

40%

ÅR 3

30%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På ASSURANCE IQ omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 10% intjänas under 1st-ÅR (10.00% årligen)

  • 20% intjänas under 2nd-ÅR (20.00% årligen)

  • 40% intjänas under 3rd-ÅR (40.00% årligen)

  • 30% intjänas under 4th-ÅR (30.00% årligen)

Vanliga frågor

Andra resurser