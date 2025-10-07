Företagskatalog
Arm
Arm Full-Stack Mjukvaruingenjör Löner i Greater Cambridge Area

Full-Stack Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Cambridge Area på Arm varierar från £43.3K per year för Grade 2 till £178K per year för Grade 6. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Cambridge Area uppgår till £108K.

Genomsnitt Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
Grade 2
Graduate Engineer(Instegsnivå)
£43.3K
£36.7K
£4.7K
£1.9K
Grade 3
Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 4
Senior Engineer
£120K
£74.1K
£41.1K
£4.7K
Grade 5
Staff Engineer
£138K
£85.6K
£46.6K
£5.8K
£122K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Arm omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Full-Stack Mjukvaruingenjör på Arm in Greater Cambridge Area ligger på en årlig total ersättning på £242,491. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Arm för Full-Stack Mjukvaruingenjör rollen in Greater Cambridge Area är £128,668.

