Embedded Hardware Engineer-ersättning in United Kingdom på Arm varierar från £54.8K per year för Graduate Hardware Engineer till £95.4K per year för Senior Hardware Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in United Kingdom uppgår till £55.3K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Arms totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/7/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
Graduate Hardware Engineer
£54.8K
£47.3K
£4.4K
£3.1K
Hardware Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Senior Hardware Engineer
£95.4K
£70.2K
£19.9K
£5.4K
Staff Hardware Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Arm omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)