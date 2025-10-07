ASIC Engineer-ersättning in Greater Austin Area på Arm varierar från $168K per year för Graduate Hardware Engineer till $382K per year för Principal Hardware Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Austin Area uppgår till $315K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Arms totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/7/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
Graduate Hardware Engineer
$168K
$132K
$23.5K
$12.5K
Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Hardware Engineer
$194K
$152K
$27.4K
$14.6K
Staff Hardware Engineer
$268K
$187K
$60.5K
$21K
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Arm omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)