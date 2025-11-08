Företagskatalog
Arista Networks
Mjukvaruingenjör Nivå

4L

Nivåer på Arista Networks

Jämför nivåer
  1. 2
  2. 3L
  3. 3H
    4. Visa 5 Fler nivåer
Genomsnitt Årlig Total ersättning
₹63,716
Grundlön
₹3,602,947
Aktietilldelning ()
₹1,544,158
Bonus
₹419,061
Block logo
+₹5.07M
Robinhood logo
+₹7.77M
Stripe logo
+₹1.75M
Datadog logo
+₹3.06M
Verily logo
+₹1.92M
Senaste lönerapporter
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
