ARA
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Full-Stack Mjukvaruingenjör

  • Raleigh-Durham Area

ARA Full-Stack Mjukvaruingenjör Löner i Raleigh-Durham Area

Medianersättningspaketet för Full-Stack Mjukvaruingenjör in Raleigh-Durham Area på ARA uppgår till $89K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för ARAs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/7/2025

Medianpaket
company icon
ARA
Software Engineer
Raleigh, NC
Totalt per år
$89K
Nivå
Junior Software Engineer
Grundlön
$80K
Stock (/yr)
$5K
Bonus
$4K
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
2 År
Vilka är karriärnivåerna på ARA?

$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Full-Stack Mjukvaruingenjör på ARA in Raleigh-Durham Area ligger på en årlig total ersättning på $143,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på ARA för Full-Stack Mjukvaruingenjör rollen in Raleigh-Durham Area är $88,300.

