Företagskatalog
AppsFlyer
AppsFlyer Löner

AppsFlyers löneintervall sträcker sig från $29,470 i total kompensation per år för en Kundframgång på den nedre änden till $269,593 för en Teknisk programchef på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på AppsFlyer. Senast uppdaterad: 8/13/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Median $133K

Backend-mjukvaruingenjör

Chef för mjukvaruutveckling
Median $144K
Verksamhetsanalytiker
$95.4K

Kundframgång
$29.5K
Dataanalytiker
$85.3K
Datavetare
$141K
Personal
$85.4K
Marknadsföring
$54K
Produktdesigner
$85.4K
Produktchef
$109K
Programchef
$125K
Rekryterare
$147K
Försäljning
$121K
Teknisk programchef
$270K
Intjäningsschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På AppsFlyer omfattas Aktie-/kapitalbidrag av ett 4-årigt intjäningsschema:

  • 25% tjänar in i 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% tjänar in i 2nd-ÅR (2.08% månatligen)

  • 25% tjänar in i 3rd-ÅR (2.08% månatligen)

  • 25% tjänar in i 4th-ÅR (2.08% månatligen)

FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på AppsFlyer är Teknisk programchef at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $269,593. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på AppsFlyer är $115,012.

