Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på AppLovin varierar från $242K per year för Software Engineer 2 till $574K per year för Staff Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $350K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för AppLovins totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/28/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$242K
$176K
$58.3K
$7K
Senior Software Engineer 1
$247K
$193K
$54.8K
$0
Senior Software Engineer 2
$335K
$224K
$108K
$3.8K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
100%
ÅR 1
På AppLovin omfattas RSUs av ett 1-årigt intjänandeschema:
100% intjänas under 1st-ÅR (25.00% kvartalsvis)
