Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på AppLovin varierar från $242K per year för Software Engineer 2 till $574K per year för Staff Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $350K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för AppLovins totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/28/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineer 1
(Instegsnivå)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$242K
$176K
$58.3K
$7K
Senior Software Engineer 1
$247K
$193K
$54.8K
$0
Senior Software Engineer 2
$335K
$224K
$108K
$3.8K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlöner

Intjänandeschema

100%

ÅR 1

Aktietyp
RSU

På AppLovin omfattas RSUs av ett 1-årigt intjänandeschema:

  • 100% intjänas under 1st-ÅR (25.00% kvartalsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på AppLovin in United States ligger på en årlig total ersättning på $590,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på AppLovin för Mjukvaruingenjör rollen in United States är $319,500.

Andra resurser