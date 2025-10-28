Företagskatalog
AppLovin
AppLovin Produktchef Löner

Produktchef-ersättning in Germany på AppLovin uppgår till €102K per year för Senior Product Manager 2. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för AppLovins totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/28/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

€92.9K - €108K
Germany
Vanligt Spann
Möjligt Spann
€81.9K€92.9K€108K€119K
Vanligt Spann
Möjligt Spann
Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Product Manager 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
Intjänandeschema

100%

ÅR 1

Aktietyp
RSU

På AppLovin omfattas RSUs av ett 1-årigt intjänandeschema:

  • 100% intjänas under 1st-ÅR (25.00% kvartalsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktchef på AppLovin in Germany ligger på en årlig total ersättning på €118,890. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på AppLovin för Produktchef rollen in Germany är €81,924.

