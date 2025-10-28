Företagskatalog
AppLovin
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Produktdesigner

  • Alla Produktdesigner löner

AppLovin Produktdesigner Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Produktdesigner in Canada på AppLovin varierar från CA$61.5K till CA$89.2K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för AppLovins totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/28/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

CA$69.7K - CA$81K
Canada
Vanligt Spann
Möjligt Spann
CA$61.5KCA$69.7KCA$81KCA$89.2K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vi behöver bara 3 fler Produktdesigner inlämningars hos AppLovin för att låsa upp!

Bjud in dina vänner och nätverk att lägga till löner anonymt på mindre än 60 sekunder. Mer data innebär bättre insikter för arbetssökande som du och vår gemenskap!

💰 Visa alla Löner

💪 Bidra Din lön

Block logo
+CA$80.6K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.6K
Verily logo
+CA$30.6K
Don't get lowballed

Intjänandeschema

100%

ÅR 1

Aktietyp
RSU

På AppLovin omfattas RSUs av ett 1-årigt intjänandeschema:

  • 100% intjänas under 1st-ÅR (25.00% kvartalsvis)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Produktdesigner erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktdesigner på AppLovin in Canada ligger på en årlig total ersättning på CA$89,242. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på AppLovin för Produktdesigner rollen in Canada är CA$61,494.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för AppLovin

Relaterade företag

  • Glu Mobile
  • Electronic Arts
  • Zynga
  • Take-Two Interactive Software
  • Disney
  • Se alla företag ➜

Andra resurser