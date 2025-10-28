Den genomsnittliga totalersättningen för Produktdesigner in Canada på AppLovin varierar från CA$61.5K till CA$89.2K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för AppLovins totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/28/2025
Genomsnittlig Total Ersättning
Bjud in dina vänner och nätverk att lägga till löner anonymt på mindre än 60 sekunder. Mer data innebär bättre insikter för arbetssökande som du och vår gemenskap!
100%
ÅR 1
På AppLovin omfattas RSUs av ett 1-årigt intjänandeschema:
100% intjänas under 1st-ÅR (25.00% kvartalsvis)