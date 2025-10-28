Företagskatalog

Den genomsnittliga totalersättningen för Personalavdelning in United States på AppLovin varierar från $166K till $236K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för AppLovins totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/28/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$189K - $223K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$166K$189K$223K$236K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Intjänandeschema

100%

ÅR 1

Aktietyp
RSU

På AppLovin omfattas RSUs av ett 1-årigt intjänandeschema:

  • 100% intjänas under 1st-ÅR (25.00% kvartalsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Personalavdelning på AppLovin in United States ligger på en årlig total ersättning på $235,750. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på AppLovin för Personalavdelning rollen in United States är $166,050.

Andra resurser