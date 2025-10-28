Företagskatalog
AppLovin
AppLovin Affärsutveckling Löner

Affärsutveckling-ersättning in Vietnam på AppLovin uppgår till ₫2.51B per year för Senior Business Development Manager. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för AppLovins totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/28/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

₫2.31B - ₫2.69B
Vietnam
Vanligt Spann
Möjligt Spann
₫2.13B₫2.31B₫2.69B₫2.99B
Vanligt Spann
Möjligt Spann
Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Block logo
+₫1.52B
Robinhood logo
+₫2.33B
Stripe logo
+₫523.28M
Datadog logo
+₫915.74M
Verily logo
+₫575.61M
Don't get lowballed

Intjänandeschema

100%

ÅR 1

Aktietyp
RSU

På AppLovin omfattas RSUs av ett 1-årigt intjänandeschema:

  • 100% intjänas under 1st-ÅR (25.00% kvartalsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Affärsutveckling på AppLovin in Vietnam ligger på en årlig total ersättning på ₫2,988,975,360. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på AppLovin för Affärsutveckling rollen in Vietnam är ₫2,134,982,400.

