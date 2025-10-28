Företagskatalog
Apple
Apple UX-forskare Löner

UX-forskare-ersättning in United States på Apple varierar från $139K per year för ICT2 till $308K per year för ICT4. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $310K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Apples totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/28/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
ICT2
$139K
$130K
$2.5K
$6.8K
ICT3
$238K
$162K
$63.1K
$12.3K
ICT4
$308K
$199K
$95.7K
$13K
ICT5
$ --
$ --
$ --
$ --
Visa 4 Fler nivåer
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Apple omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (12.50% halvårsvis)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (12.50% halvårsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (12.50% halvårsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (12.50% halvårsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Apple omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en UX-forskare på Apple in United States ligger på en årlig total ersättning på $419,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Apple för UX-forskare rollen in United States är $265,500.

