Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Apple varierar från $173K per year för ICT2 till $744K per year för ICT6. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $345K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Apples totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/28/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
ICT2
$173K
$143K
$22K
$7.9K
ICT3
$249K
$168K
$66.7K
$13.8K
ICT4
$366K
$214K
$128K
$24.1K
ICT5
$507K
$250K
$218K
$38.4K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Apple omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)
Inkluderade titlar
iOS-ingenjör
Mobilmjukvaruingenjör
Frontend Mjukvaruingenjör
Maskininlärningsingenjör
Backend Mjukvaruingenjör
Full-Stack Mjukvaruingenjör
Nätverksingenjör
Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör
Dataingenjör
Produktionsmjukvaruingenjör
Säkerhetsmjukvaruingenjör
DevOps-ingenjör
Site Reliability Ingenjör
Virtual Reality Mjukvaruingenjör
Systemingenjör
Videospel Mjukvaruingenjör
Utvecklarförespråkare
Forskningsvetenskapsman
Inbyggda System Mjukvaruingenjör