Produktchef-ersättning in United States på Apple varierar från $189K per year för ICT2 till $722K per year för ICT6. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $310K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Apples totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/28/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
ICT2
$189K
$139K
$40.5K
$8.9K
ICT3
$215K
$159K
$43.9K
$12.8K
ICT4
$305K
$192K
$96.1K
$17.7K
ICT5
$453K
$241K
$171K
$41.2K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Apple omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (12.50% halvårsvis)
25% intjänas under 2nd-ÅR (12.50% halvårsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (12.50% halvårsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (12.50% halvårsvis)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
