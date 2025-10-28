IT-teknolog-ersättning på Apple varierar från $53K per year för ICT2 till $356K per year för ICT5. Det yearliga medianersättningspaketet uppgår till $77.2K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Apples totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/28/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
ICT2
$53K
$50.7K
$2.1K
$140
ICT3
$236K
$144K
$71.7K
$20.3K
ICT4
$163K
$128K
$28.5K
$6K
ICT5
$356K
$220K
$110K
$25.8K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Apple omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (12.50% halvårsvis)
25% intjänas under 2nd-ÅR (12.50% halvårsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (12.50% halvårsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (12.50% halvårsvis)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Apple omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)
Inkluderade titlarSkicka in ny titel