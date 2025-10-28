Apple Datavetare Löner

Datavetare-ersättning in United States på Apple varierar från $122K per year för ICT2 till $488K per year för ICT5. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $246K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Apples totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/28/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå Lägg till ersättning Jämför nivåer

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus ICT2 Junior Data Scientist $122K $113K $8.2K $417 ICT3 Data Scientist $224K $168K $41.8K $14.5K ICT4 Senior Data Scientist $319K $201K $96.7K $21.7K ICT5 $488K $269K $194K $25.7K Visa 2 Fler nivåer

Företag Plats | Datum Nivånamn Tagg Års yrkeserfarenhet Totalt / På företaget Total kompensation ( USD ) Grundlön | Aktier (år) | Bonus

Intjänandeschema Huvudsaklig Alternativ 1 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietyp RSU På Apple omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema: 25 % intjänas under 1st - ÅR ( 12.50 % halvårsvis )

25 % intjänas under 2nd - ÅR ( 12.50 % halvårsvis )

25 % intjänas under 3rd - ÅR ( 12.50 % halvårsvis )

25 % intjänas under 4th - ÅR ( 12.50 % halvårsvis ) 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietyp RSU På Apple omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema: 25 % intjänas under 1st - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 2nd - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

25 % intjänas under 3rd - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

25 % intjänas under 4th - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

Vad är intjänandeschema på Apple ?

