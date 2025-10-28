Företagskatalog
Apple
  • Löner
  • Biomedicinsk ingenjör

  • Alla Biomedicinsk ingenjör löner

Apple Biomedicinsk ingenjör Löner

Biomedicinsk ingenjör-ersättning in United States på Apple varierar från $209K per year för ICT3 till $192K per year för ICT4. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $210K.

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
ICT2
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT3
$209K
$162K
$43.3K
$4K
ICT4
$192K
$163K
$25K
$4K
ICT5
$ --
$ --
$ --
$ --
Senaste löneinlämningar
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Apple omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (12.50% halvårsvis)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (12.50% halvårsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (12.50% halvårsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (12.50% halvårsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Apple omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Biomedicinsk ingenjör på Apple in United States ligger på en årlig total ersättning på $236,250. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Apple för Biomedicinsk ingenjör rollen in United States är $195,000.

