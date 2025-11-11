Företagskatalog
Appian
  • Löner
  • Lösningsarkitekt

  • Molnarkitekt

Appian Molnarkitekt Löner

Medianersättningspaketet för Molnarkitekt in United States på Appian uppgår till $185K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Appians totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/11/2025

Medianpaket
company icon
Appian
Solution Architect
West McLean, VA
Totalt per år
$185K
Nivå
Solution Architect 2
Grundlön
$163K
Stock (/yr)
$12K
Bonus
$10K
År på företaget
3 År
Års erfarenhet
7 År
Vilka är karriärnivåerna på Appian?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Intjänandeschema

20%

ÅR 1

20%

ÅR 2

20%

ÅR 3

20%

ÅR 4

20%

ÅR 5

Aktietyp
RSU

På Appian omfattas RSUs av ett 5-årigt intjänandeschema:

  • 20% intjänas under 1st-ÅR (20.00% årligen)

  • 20% intjänas under 2nd-ÅR (20.00% årligen)

  • 20% intjänas under 3rd-ÅR (20.00% årligen)

  • 20% intjänas under 4th-ÅR (20.00% årligen)

  • 20% intjänas under 5th-ÅR (20.00% årligen)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Lösningsarkitekt erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Molnarkitekt på Appian in United States ligger på en årlig total ersättning på $242,500. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Appian för Molnarkitekt rollen in United States är $172,400.

Andra resurser