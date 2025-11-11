Full-Stack Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Appian varierar från $121K per year för Software Engineer 1 till $182K per year för Senior Software Engineer 1. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $130K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Appians totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/11/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
Software Engineer 1
$121K
$113K
$356
$7.7K
Software Engineer 2
$155K
$141K
$3.8K
$10.7K
Senior Software Engineer 1
$182K
$175K
$2.5K
$5K
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
20%
ÅR 1
20%
ÅR 2
20%
ÅR 3
20%
ÅR 4
20%
ÅR 5
På Appian omfattas RSUs av ett 5-årigt intjänandeschema:
20% intjänas under 1st-ÅR (20.00% årligen)
20% intjänas under 2nd-ÅR (20.00% årligen)
20% intjänas under 3rd-ÅR (20.00% årligen)
20% intjänas under 4th-ÅR (20.00% årligen)
20% intjänas under 5th-ÅR (20.00% årligen)