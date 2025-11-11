Medianersättningspaketet för Kontochef in United States på Appian uppgår till $338K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Appians totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/11/2025
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
20%
ÅR 1
20%
ÅR 2
20%
ÅR 3
20%
ÅR 4
20%
ÅR 5
På Appian omfattas RSUs av ett 5-årigt intjänandeschema:
20% intjänas under 1st-ÅR (20.00% årligen)
20% intjänas under 2nd-ÅR (20.00% årligen)
20% intjänas under 3rd-ÅR (20.00% årligen)
20% intjänas under 4th-ÅR (20.00% årligen)
20% intjänas under 5th-ÅR (20.00% årligen)