Appian
Appian Teknisk Revisor Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Teknisk Revisor in United States på Appian varierar från $92.4K till $129K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Appians totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/11/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$99K - $117K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$92.4K$99K$117K$129K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Intjänandeschema

20%

ÅR 1

20%

ÅR 2

20%

ÅR 3

20%

ÅR 4

20%

ÅR 5

Aktietyp
RSU

På Appian omfattas RSUs av ett 5-årigt intjänandeschema:

  • 20% intjänas under 1st-ÅR (20.00% årligen)

  • 20% intjänas under 2nd-ÅR (20.00% årligen)

  • 20% intjänas under 3rd-ÅR (20.00% årligen)

  • 20% intjänas under 4th-ÅR (20.00% årligen)

  • 20% intjänas under 5th-ÅR (20.00% årligen)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Teknisk Revisor på Appian in United States ligger på en årlig total ersättning på $128,700. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Appian för Teknisk Revisor rollen in United States är $92,400.

