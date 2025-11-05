AppDirect Mjukvaruingenjör Löner i Greater Montreal

Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Montreal på AppDirect varierar från CA$83K per year för P1 till CA$145K per year för P4. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Montreal uppgår till CA$110K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för AppDirects totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus P1 Associate Software Engineer ( Instegsnivå ) CA$83K CA$79.3K CA$0 CA$3.7K P2 Software Engineer CA$120K CA$106K CA$2.7K CA$10.8K P3 Senior Software Engineer CA$124K CA$118K CA$2.4K CA$3.4K P4 Staff Software Engineer CA$145K CA$136K CA$465.5 CA$9.3K Visa 3 Fler nivåer

Intjänandeschema Huvudsaklig 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietyp Options På AppDirect omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema: 25 % intjänas under 1st - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 2nd - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

25 % intjänas under 3rd - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

25 % intjänas under 4th - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

