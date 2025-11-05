Företagskatalog
Apex.AI
Apex.AI Mjukvaruingenjör Löner i Munich Metro Region

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Munich Metro Region på Apex.AI uppgår till €84.9K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Apex.AIs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Medianpaket
company icon
Apex.AI
Software Engineer
Munich, BY, Germany
Totalt per år
€84.9K
Nivå
hidden
Grundlön
€84.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
År på företaget
2-4 År
Års erfarenhet
11+ År
Vilka är karriärnivåerna på Apex.AI?
Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Apex.AI in Munich Metro Region ligger på en årlig total ersättning på €163,043. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Apex.AI för Mjukvaruingenjör rollen in Munich Metro Region är €94,570.

Andra resurser