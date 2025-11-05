Företagskatalog
Apex Fintech Solutions
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Greater Dallas Area

Apex Fintech Solutions Mjukvaruingenjör Löner i Greater Dallas Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Greater Dallas Area på Apex Fintech Solutions uppgår till $143K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Apex Fintech Solutionss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Medianpaket
company icon
Apex Fintech Solutions
Software Engineer
Austin, TX
Totalt per år
$143K
Nivå
Senior Software Engineer
Grundlön
$130K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$13K
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
7 År
Vilka är karriärnivåerna på Apex Fintech Solutions?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inkluderade titlar

Backend Mjukvaruingenjör

Site Reliability Ingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Apex Fintech Solutions in Greater Dallas Area ligger på en årlig total ersättning på $217,500. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Apex Fintech Solutions för Mjukvaruingenjör rollen in Greater Dallas Area är $135,000.

