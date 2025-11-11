Företagskatalog
Aon
  • Löner
  • Produktdesigner

  • UX-designer

Aon UX-designer Löner

Medianersättningspaketet för UX-designer in United States på Aon uppgår till $125K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Aons totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/11/2025

Medianpaket
company icon
Aon
UX Designer
New York, NY
Totalt per år
$125K
Nivå
-
Grundlön
$110K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
4 År
Vilka är karriärnivåerna på Aon?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Bidra

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en UX-designer på Aon in United States ligger på en årlig total ersättning på $140,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Aon för UX-designer rollen in United States är $120,000.

Andra resurser