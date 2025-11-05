Företagskatalog
Aon
  • Aktuarie

  • Alla Aktuarie löner

  • Greater London Area

Aon Aktuarie Löner i Greater London Area

Medianersättningspaketet för Aktuarie in Greater London Area på Aon uppgår till £50.6K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Aons totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Medianpaket
company icon
Aon
Actuary
London, EN, United Kingdom
Totalt per år
£50.6K
Nivå
L1
Grundlön
£50.6K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
År på företaget
2-4 År
Års erfarenhet
2-4 År
Vilka är karriärnivåerna på Aon?
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Aktuarie på Aon in Greater London Area ligger på en årlig total ersättning på £126,433. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Aon för Aktuarie rollen in Greater London Area är £50,562.

Andra resurser