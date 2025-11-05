Datavetare-ersättning in Greater Melbourne Area på ANZ varierar från A$126K per year för Data Scientist till A$171K per year för Senior Data Scientist. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Melbourne Area uppgår till A$119K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för ANZs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Junior Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Data Scientist
A$126K
A$121K
A$0
A$5K
Senior Data Scientist
A$171K
A$159K
A$0
A$11.6K
Lead Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***