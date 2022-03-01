Företagskatalog
Anyscale
Anyscale Löner

Anyscales löneintervall sträcker sig från $144,275 i total kompensation per år för en Rekryterare på den nedre änden till $317,500 för en Mjukvaruutvecklare på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Anyscale. Senast uppdaterad: 8/11/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Median $318K
Produktchef
$204K
Rekryterare
$144K

Lösningsarkitekt
$299K
Teknisk programchef
$208K
Intjäningsschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Anyscale omfattas Aktie-/kapitalbidrag av ett 4-årigt intjäningsschema:

  • 25% tjänar in i 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% tjänar in i 2nd-ÅR (2.08% månatligen)

  • 25% tjänar in i 3rd-ÅR (2.08% månatligen)

  • 25% tjänar in i 4th-ÅR (2.08% månatligen)

FAQ

The highest paying role reported at Anyscale is Mjukvaruutvecklare with a yearly total compensation of $317,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Anyscale is $207,955.

Andra resurser