ANYbotics Mjukvaruingenjör Löner i Greater Zurich Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Greater Zurich Area på ANYbotics uppgår till CHF 89.9K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för ANYboticss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Medianpaket
company icon
ANYbotics
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Totalt per år
CHF 89.9K
Nivå
L2
Grundlön
CHF 89.9K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
3 År
Vilka är karriärnivåerna på ANYbotics?

CHF 134K

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Bidra

Vanliga frågor

