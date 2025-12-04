Företagskatalog
Anti-Defamation League
Anti-Defamation League Investmentbanker Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Investmentbanker in Saudi Arabia på Anti-Defamation League varierar från SAR 249K till SAR 354K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Anti-Defamation Leagues totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/4/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$75.3K - $85.7K
Saudi Arabia
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$66.5K$75.3K$85.7K$94.5K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Investmentbanker på Anti-Defamation League in Saudi Arabia ligger på en årlig total ersättning på SAR 354,456. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Anti-Defamation League för Investmentbanker rollen in Saudi Arabia är SAR 249,320.

