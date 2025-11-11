Företagskatalog
Anthropic
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Backend Mjukvaruingenjör

  • United States

Anthropic Backend Mjukvaruingenjör Löner i United States

Backend Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Anthropic varierar från $640K per year för Senior Software Engineer till $578K per year för Lead Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $570K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Anthropics totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/11/2025

Genomsnitt Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
Software Engineer
(Instegsnivå)
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$640K
$320K
$320K
$0
Lead Software Engineer
$578K
$315K
$263K
$0
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Visa 1 Fler nivåer
Senaste löneinlämningar
Inga löner hittades
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Anthropic omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Backend Mjukvaruingenjör på Anthropic in United States ligger på en årlig total ersättning på $710,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Anthropic för Backend Mjukvaruingenjör rollen in United States är $570,000.

