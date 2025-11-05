Företagskatalog
Anthropic
Anthropic Mjukvaruingenjör Löner i San Francisco Bay Area

Mjukvaruingenjör-ersättning in San Francisco Bay Area på Anthropic varierar från $555K per year för Senior Software Engineer till $671K per year för Lead Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in San Francisco Bay Area uppgår till $570K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Anthropics totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineer
(Instegsnivå)
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$555K
$320K
$235K
$0
Lead Software Engineer
$671K
$329K
$342K
$0
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senaste löneinlämningar
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Anthropic omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Inkluderade titlar

Backend Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Anthropic in San Francisco Bay Area ligger på en årlig total ersättning på $831,404. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Anthropic för Mjukvaruingenjör rollen in San Francisco Bay Area är $582,500.

