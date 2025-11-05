Mjukvaruingenjör-ersättning in New York City Area på Anthropic varierar från $350K per year för Software Engineer till $535K per year för Senior Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in New York City Area uppgår till $500K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Anthropics totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineer
$350K
$225K
$125K
$0
Senior Software Engineer
$535K
$310K
$225K
$0
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Anthropic omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)
