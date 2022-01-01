Företagskatalog
Anthem Löner

Anthems löneintervall sträcker sig från $84,575 i total kompensation per år för en IT-teknolog på den nedre änden till $208,740 för en Chef för datavetenskap på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Anthem. Senast uppdaterad: 8/21/2025

$160K

Verksamhetsanalytiker
Median $117K
Mjukvaruutvecklare
Median $110K
Lösningsarkitekt
Median $201K

Chef för datavetenskap
$209K
Datavetare
Median $145K
Finansanalytiker
$88.4K
IT-teknolog
$84.6K
Produktdesigner
$136K
Produktchef
Median $148K
Chef för mjukvaruutveckling
$159K
FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på Anthem är Chef för datavetenskap at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $208,740. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Anthem är $140,338.

Andra resurser