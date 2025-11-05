Företagskatalog
Ant Group
Ant Group Mjukvaruingenjör Löner i Singapore

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Singapore på Ant Group uppgår till SGD 95.5K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Ant Groups totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Medianpaket
company icon
Ant Group
Software Engineer
Singapore, SG, Singapore
Totalt per år
SGD 95.5K
Nivå
P5
Grundlön
SGD 76K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 19.5K
År på företaget
0 År
Års erfarenhet
0 År
Vilka är karriärnivåerna på Ant Group?
Block logo
+SGD 75.3K
Robinhood logo
+SGD 116K
Stripe logo
+SGD 26K
Datadog logo
+SGD 45.5K
Verily logo
+SGD 28.6K
Don't get lowballed
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Ant Group in Singapore ligger på en årlig total ersättning på SGD 130,461. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Ant Group för Mjukvaruingenjör rollen in Singapore är SGD 97,420.

Andra resurser