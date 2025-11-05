Företagskatalog
Ant Group
Ant Group Mjukvaruingenjör Löner i Beijing Metropolitan Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Beijing Metropolitan Area på Ant Group uppgår till CN¥476K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Ant Groups totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Medianpaket
company icon
Ant Group
Software Engineer
Beijing, BJ, China
Totalt per år
CN¥476K
Nivå
P5
Grundlön
CN¥357K
Stock (/yr)
CN¥0
Bonus
CN¥119K
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
2 År
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Ant Group in Beijing Metropolitan Area ligger på en årlig total ersättning på CN¥677,886. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Ant Group för Mjukvaruingenjör rollen in Beijing Metropolitan Area är CN¥441,984.

