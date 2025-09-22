Företagskatalog
Ant Group
Ant Group Datavetare Löner

Medianersättningspaketet för Datavetare in China på Ant Group uppgår till CN¥638K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Ant Groups totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/22/2025

Medianpaket
company icon
Ant Group
Data Scientist
Hangzhou, ZJ, China
Totalt per år
CN¥638K
Nivå
hidden
Grundlön
CN¥488K
Stock (/yr)
CN¥0
Bonus
CN¥150K
År på företaget
2-4 År
Års erfarenhet
5-10 År
Vilka är karriärnivåerna på Ant Group?

CN¥1.15M

Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Datavetare at Ant Group in China sits at a yearly total compensation of CN¥881,043. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ant Group for the Datavetare role in China is CN¥590,640.

