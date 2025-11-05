Företagskatalog
Ansys
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • San Francisco Bay Area

Ansys Mjukvaruingenjör Löner i San Francisco Bay Area

Mjukvaruingenjör-ersättning in San Francisco Bay Area på Ansys varierar från $137K per year för P2 till $156K per year för P3. Det yearliga medianersättningspaketet in San Francisco Bay Area uppgår till $154K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Ansyss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
P1
Software Engineer 1(Instegsnivå)
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
Software Engineer 2
$137K
$123K
$6.8K
$7.2K
P3
Senior Software Engineer
$156K
$138K
$7.3K
$11.5K
P4
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Intjänandeschema

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Ansys omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33% intjänas under 1st-ÅR (33.00% årligen)

  • 33% intjänas under 2nd-ÅR (33.00% årligen)

  • 33% intjänas under 3rd-ÅR (33.00% årligen)



Backend Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Produktionsmjukvaruingenjör

Forskningsvetenskapsman

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Ansys in San Francisco Bay Area ligger på en årlig total ersättning på $312,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Ansys för Mjukvaruingenjör rollen in San Francisco Bay Area är $148,000.

Andra resurser