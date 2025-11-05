Ansys Mjukvaruingenjör Löner i Pune Metropolitan Region

Mjukvaruingenjör-ersättning in Pune Metropolitan Region på Ansys varierar från ₹1.7M per year för P1 till ₹3.18M per year för P4. Det yearliga medianersättningspaketet in Pune Metropolitan Region uppgår till ₹1.84M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Ansyss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus P1 Software Engineer 1 ( Instegsnivå ) ₹1.7M ₹1.66M ₹0 ₹38.2K P2 Software Engineer 2 ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- P3 Senior Software Engineer ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- P4 Lead Software Engineer ₹3.18M ₹2.95M ₹0 ₹226K Visa 4 Fler nivåer

Senaste löneinlämningar

Intjänandeschema Huvudsaklig 33 % ÅR 1 33 % ÅR 2 33 % ÅR 3 Aktietyp RSU På Ansys omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema: 33 % intjänas under 1st - ÅR ( 33.00 % årligen )

33 % intjänas under 2nd - ÅR ( 33.00 % årligen )

33 % intjänas under 3rd - ÅR ( 33.00 % årligen )

Vad är intjänandeschema på Ansys ?

