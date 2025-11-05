Företagskatalog
Ansys
Ansys Mjukvaruingenjör Löner i Pune Metropolitan Region

Mjukvaruingenjör-ersättning in Pune Metropolitan Region på Ansys varierar från ₹1.7M per year för P1 till ₹3.18M per year för P4. Det yearliga medianersättningspaketet in Pune Metropolitan Region uppgår till ₹1.84M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Ansyss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
P1
Software Engineer 1(Instegsnivå)
₹1.7M
₹1.66M
₹0
₹38.2K
P2
Software Engineer 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P3
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P4
Lead Software Engineer
₹3.18M
₹2.95M
₹0
₹226K
Senaste löneinlämningar
Praktikantlöner

Intjänandeschema

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Ansys omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33% intjänas under 1st-ÅR (33.00% årligen)

  • 33% intjänas under 2nd-ÅR (33.00% årligen)

  • 33% intjänas under 3rd-ÅR (33.00% årligen)



Backend Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Produktionsmjukvaruingenjör

Forskningsvetenskapsman

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Ansys in Pune Metropolitan Region ligger på en årlig total ersättning på ₹4,259,352. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Ansys för Mjukvaruingenjör rollen in Pune Metropolitan Region är ₹1,835,499.

