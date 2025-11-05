Mjukvaruingenjör-ersättning in India på Ansys varierar från ₹1.93M per year för P1 till ₹3.9M per year för P4. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹2.37M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Ansyss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
P1
₹1.93M
₹1.71M
₹155K
₹59.3K
P2
₹2.6M
₹2.09M
₹283K
₹224K
P3
₹3.94M
₹3.04M
₹799K
₹103K
P4
₹3.9M
₹3.23M
₹480K
₹186K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
33%
ÅR 1
33%
ÅR 2
33%
ÅR 3
På Ansys omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:
33% intjänas under 1st-ÅR (33.00% årligen)
33% intjänas under 2nd-ÅR (33.00% årligen)
33% intjänas under 3rd-ÅR (33.00% årligen)
