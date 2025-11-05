Företagskatalog
Ansys Mjukvaruingenjör Löner i Greater Delhi Area

Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Delhi Area på Ansys uppgår till ₹3.9M per year för P4. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Delhi Area uppgår till ₹2.28M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Ansyss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
P1
Software Engineer 1(Instegsnivå)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P2
Software Engineer 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P3
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P4
Lead Software Engineer
₹3.9M
₹3.03M
₹674K
₹202K
Visa 4 Fler nivåer
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Praktikantlöner

Intjänandeschema

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Ansys omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33% intjänas under 1st-ÅR (33.00% årligen)

  • 33% intjänas under 2nd-ÅR (33.00% årligen)

  • 33% intjänas under 3rd-ÅR (33.00% årligen)



Inkluderade titlar

Skicka in ny titel

Backend Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Produktionsmjukvaruingenjör

Forskningsvetenskapsman

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Ansys in Greater Delhi Area ligger på en årlig total ersättning på ₹5,736,655. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Ansys för Mjukvaruingenjör rollen in Greater Delhi Area är ₹2,587,002.

