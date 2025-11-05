Ansys Mjukvaruingenjör Löner i France

Mjukvaruingenjör-ersättning in France på Ansys uppgår till €63.7K per year för P3. Det yearliga medianersättningspaketet in France uppgår till €62.6K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Ansyss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå Lägg till ersättning Jämför nivåer

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus P1 Software Engineer 1 ( Instegsnivå ) € -- € -- € -- € -- P2 Software Engineer 2 € -- € -- € -- € -- P3 Senior Software Engineer €63.7K €51.3K €7.4K €5K P4 Lead Software Engineer € -- € -- € -- € -- Visa 4 Fler nivåer

Senaste löneinlämningar

Intjänandeschema Huvudsaklig 33 % ÅR 1 33 % ÅR 2 33 % ÅR 3 Aktietyp RSU På Ansys omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema: 33 % intjänas under 1st - ÅR ( 33.00 % årligen )

33 % intjänas under 2nd - ÅR ( 33.00 % årligen )

33 % intjänas under 3rd - ÅR ( 33.00 % årligen )

Vad är intjänandeschema på Ansys ?

