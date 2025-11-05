Företagskatalog
Ansys Mjukvaruingenjör Löner i France

Mjukvaruingenjör-ersättning in France på Ansys uppgår till €63.7K per year för P3. Det yearliga medianersättningspaketet in France uppgår till €62.6K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Ansyss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
P1
Software Engineer 1(Instegsnivå)
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
Software Engineer 2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
Senior Software Engineer
€63.7K
€51.3K
€7.4K
€5K
P4
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Senaste löneinlämningar
Praktikantlöner

Intjänandeschema

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Ansys omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33% intjänas under 1st-ÅR (33.00% årligen)

  • 33% intjänas under 2nd-ÅR (33.00% årligen)

  • 33% intjänas under 3rd-ÅR (33.00% årligen)



Backend Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Produktionsmjukvaruingenjör

Forskningsvetenskapsman

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Ansys in France ligger på en årlig total ersättning på €67,541. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Ansys för Mjukvaruingenjör rollen in France är €59,764.

Andra resurser