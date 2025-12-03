Företagskatalog
Ansys
Ansys Projektledare Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Projektledare in United States på Ansys varierar från $149K till $209K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Ansyss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/3/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$162K - $196K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$149K$162K$196K$209K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Intjänandeschema

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Ansys omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33% intjänas under 1st-ÅR (33.00% årligen)

  • 33% intjänas under 2nd-ÅR (33.00% årligen)

  • 33% intjänas under 3rd-ÅR (33.00% årligen)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Projektledare på Ansys in United States ligger på en årlig total ersättning på $208,800. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Ansys för Projektledare rollen in United States är $149,400.

Andra resurser

