Ansys Maskiningenjör Löner i San Francisco Bay Area

Maskiningenjör-ersättning in San Francisco Bay Area på Ansys varierar från $176K per year för P3 till $284K per year för P5. Det yearliga medianersättningspaketet in San Francisco Bay Area uppgår till $186K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Ansyss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus P1 $ -- $ -- $ -- $ -- P2 $ -- $ -- $ -- $ -- P3 $176K $149K $12.9K $14.2K P4 $ -- $ -- $ -- $ -- Visa 4 Fler nivåer

Senaste löneinlämningar

Intjänandeschema Huvudsaklig 33 % ÅR 1 33 % ÅR 2 33 % ÅR 3 Aktietyp RSU På Ansys omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema: 33 % intjänas under 1st - ÅR ( 33.00 % årligen )

33 % intjänas under 2nd - ÅR ( 33.00 % årligen )

33 % intjänas under 3rd - ÅR ( 33.00 % årligen )

Vad är intjänandeschema på Ansys ?

