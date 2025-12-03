Företagskatalog
Anritsu
Anritsu Försäljning Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Försäljning in Taiwan på Anritsu varierar från NT$680K till NT$947K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Anritsus totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/3/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$23.7K - $28K
Taiwan
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$22.2K$23.7K$28K$30.9K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vilka är karriärnivåerna på Anritsu?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Försäljning på Anritsu in Taiwan ligger på en årlig total ersättning på NT$946,820. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Anritsu för Försäljning rollen in Taiwan är NT$679,768.

