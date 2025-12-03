Företagskatalog
Anonyome Labs
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Projektledare

  • Alla Projektledare löner

Anonyome Labs Projektledare Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Projektledare in Chile på Anonyome Labs varierar från CLP 13.58M till CLP 18.92M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Anonyome Labss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/3/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$15.6K - $18.4K
Chile
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$14.6K$15.6K$18.4K$20.3K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vi behöver bara 3 fler Projektledare inlämningars hos Anonyome Labs för att låsa upp!

Bjud in dina vänner och nätverk att lägga till löner anonymt på mindre än 60 sekunder. Mer data innebär bättre insikter för arbetssökande som du och vår gemenskap!

💰 Visa alla Löner

💪 Bidra Din lön


Bidra
Vilka är karriärnivåerna på Anonyome Labs?

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Projektledare erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Projektledare på Anonyome Labs in Chile ligger på en årlig total ersättning på CLP 18,916,110. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Anonyome Labs för Projektledare rollen in Chile är CLP 13,580,797.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Anonyome Labs

Relaterade företag

  • Coinbase
  • Amazon
  • Netflix
  • Roblox
  • LinkedIn
  • Se alla företag ➜

Andra resurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/anonyome-labs/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.